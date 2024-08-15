Вратарь «Северстали» получил 3 удаления за сдвиг ворот за 3 минуты в игре с «Салаватом»

В эти минуты в Уфе проходит матч в рамках Кубка Республики Башкортостан, в котором местный «Салават Юлаев» принимает череповецкую «Северсталь». После второго периода впереди гости со счётом 1:0.

В середине второго периода голкипер череповчан Александр Самойлов получил три удаления за сдвиг ворот за три минуты. Уфимский клуб не смог реализовать данные попытки.

Отметим, что данное удаление далеко не первое на льду уфимской команды. В первом матче нынешнего турнира вратарь «Нефтехимика» Филипп Долганов получил два удаления в течение 18 секунд за сдвиг ворот. В прошлом сезоне также неоднократно были подобные удаления на льду «Салавата Юлаева».

Напомним, Кубок Республики Башкортостан проходит с 15 по 19 августа в Уфе.