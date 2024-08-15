Бенуа Гру: «Трактор» был бы очень хорошей командой на уровне АХЛ

Главный тренер «Трактора» Бенуа Гру ответил на вопрос, как выступала бы челябинская команда в Американской хоккейной лиге.

— Как бы, на ваш взгляд, выглядел «Трактор», играй он в АХЛ?

— А можно ответить на этот вопрос через пару месяцев? Вообще, у хоккея в этих лигах есть различия. В АХЛ 32 команды, игроки там моложе, в КХЛ же игроки опытнее… Сама игра очень разная.

Сейчас я думаю, что «Трактор» был бы очень хорошей командой на уровне АХЛ. Может быть, на самом верху, может быть, чуть ближе к середине – не знаю. Но точно был бы на хорошем счету.

Если говорить об игроках… Практически все наши основные защитники – Карпухин, Телегин, Дронов, Блажиевский, конечно же, Кемпфер, Ибрагимов, Николаев и Щучинов – они хорошие защитники на уровне АХЛ. Когда я смотрю на Ткачёва, Шабанова, Кравцова, Светлакова… Да на все тройки нападения – они отлично бы смотрелись в АХЛ.

Дайте мне пару месяцев. Смогу сказать больше. Но я всё-таки тренирую уже четверть века и, мне кажется, в состоянии отличить хороших игроков. Поверьте, у нас очень хорошая команда, и в ней много хороших игроков, в которых я верю и с которыми очень рад работать. Мне не терпится начать сезон, — приводит слова Гру EANews.

В прошлом сезоне Континентальной хоккейной лиги «Трактор» стал обладателем бронзовых медалей. В плей-офф челябинцы обыграли «Салават Юлаев» и московское «Динамо», уступив «Локомотиву» в полуфинале Кубка Гагарина.