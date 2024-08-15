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Фастовский объяснил, почему поддерживает введение нового правила начисления очков в КХЛ

Фастовский объяснил, почему поддерживает введение нового правила начисления очков в КХЛ
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Бывший генеральный директор «Сибири» Кирилл Фастовский объяснил, почему поддерживает введение нового правила начисления очков в овертаймах матчей КХЛ.

«Это решение проверено в НХЛ. Уже есть, что называется, тестовые испытания. Идея в том, чтобы овертайм длился пять минут и был активным с двух сторон, потому что игра «3х3» предполагает обострение, поскольку мало игроков на площадке и больше пространства. А снятие вратаря — это фактически розыгрыш большинства, и чаще всего это не очень зрелищно для болельщиков. Так что я считаю это решение вполне приемлемым», — сказал Фастовский в интервью Metaratings.

С сезона-2024/2025 в случае, если команда в овертайме меняет вратаря на дополнительного полевого игрока и пропускает шайбу в свои ворота, то такая команда получает за матч 0 очков. Исключением из данного правила является ситуация, когда вратарь был заменён на дополнительного полевого игрока по правилу «отложенного штрафа».

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