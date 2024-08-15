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Шайба Кручинина принесла «Северстали» победу над «Салаватом Юлаевым» на турнире в Уфе

Шайба Кручинина принесла «Северстали» победу над «Салаватом Юлаевым» на турнире в Уфе
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Сегодня, 15 августа, на стадионе «Уфа-Арена» состоялся матч в рамках Кубка Республики Башкортостан, в котором местный «Салават Юлаев» принимал череповецкую «Северсталь». Встреча закончилась минимальной победой гостей со счётом 1:0.

Фонбет Кубок Республики Башкортостан . Кубок Республики Башкортостан
15 августа 2024, четверг. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
0 : 1
Северсталь
Череповец
0:1 Alexei Kruchinin (Ильин, Барберио) – 11:18 (5x5)    

Единственной заброшенной шайбой во встрече отметился нападающий «Северстали» Алексей Кручинин, пополнивший состав череповчан в нынешнее межсезонье. Отметим, что во время матча голкипер череповчан Александр Самойлов получил три удаления за сдвиг ворот за три минуты. Уфимский клуб не смог реализовать большинство.

В следующем матче «Салават Юлаев» сыграет с нижнекамским «Нефтехимиком» 16 августа. «Северсталь» встретится с «Автомобилистом» 17 августа.

Самый быстрый гол в истории КХЛ:

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