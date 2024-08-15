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Сборная Казахстана разгромила «Барыс» со счётом 5:0 в рамках Кубка президента РК

Сборная Казахстана разгромила «Барыс» со счётом 5:0 в рамках Кубка президента РК
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В Астане прошёл матч в рамках Кубка президента РК между сборной Казахстана и «Барысом». Встреча завершилась сухой победой национальной команды Казахстана со счётом 5:0.

Кубок президента Республики Казахстан . Кубок президента РК
15 августа 2024, четверг. 17:30 МСК
Казахстан
Окончен
5 : 0
Барыс
Астана
1:0 Михайлов (Шайхмедденов, Бекетаев) – 06:21 (5x5)     2:0 Панюков (Муратов, Мухаметов) – 20:27 (5x5)     3:0 Асетов (Данияр, Борисевич) – 38:36 (5x4)     4:0 Оспанов (Дёмин, Королёв) – 46:59 (5x5)     5:0 Старченко (Гайтамиров, Данияр) – 57:27 (5x5)    

На седьмой минуте первого периода Эдуард Михайлов с передач Ансара Шайхмедденова и Адиля Бекетаева открыл счёт во встрече.

На 27-й секунде второй двадцатиминутки Кирилл Панюков с передач Батырлана Муратова и Максима Мухаметова удвоил преимущество сборной Казахстана. На 19-й минуте периода Алихан Асетов с передач Самата Данияра и Александра Борисевича сделал счёт 3:0.

На седьмой минуте третьего периода Руслан Оспанов с передач Руслана Дёмина и Артёма Королёва довёл счёт до крупного. В конце игры Роман Старченко установил окончательный счёт во встрече.

В следующем матче сборная Казахстана сыграет с «Амуром», «Барыс» — с «Ладой». Обе встречи состоятся 17 августа.

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