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Сборная Казахстана разгромила «Барыс» со счётом 5:0 в рамках Кубка президента РК

В Астане прошёл матч в рамках Кубка президента РК между сборной Казахстана и «Барысом». Встреча завершилась сухой победой национальной команды Казахстана со счётом 5:0.

На седьмой минуте первого периода Эдуард Михайлов с передач Ансара Шайхмедденова и Адиля Бекетаева открыл счёт во встрече.

На 27-й секунде второй двадцатиминутки Кирилл Панюков с передач Батырлана Муратова и Максима Мухаметова удвоил преимущество сборной Казахстана. На 19-й минуте периода Алихан Асетов с передач Самата Данияра и Александра Борисевича сделал счёт 3:0.

На седьмой минуте третьего периода Руслан Оспанов с передач Руслана Дёмина и Артёма Королёва довёл счёт до крупного. В конце игры Роман Старченко установил окончательный счёт во встрече.

В следующем матче сборная Казахстана сыграет с «Амуром», «Барыс» — с «Ладой». Обе встречи состоятся 17 августа.