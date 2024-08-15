Реакция вратаря «Северстали» Самойлова на три удаления за сдвиг ворот в игре с «Салаватом»

Сегодня, 15 августа, на стадионе «Уфа-Арена» состоялся матч в рамках Кубка Республики Башкортостан, в котором местный «Салават Юлаев» принимал череповецкую «Северсталь». Встреча закончилась минимальной победой гостей со счётом 1:0.

В середине второго периода голкипер череповчан Александр Самойлов получил три удаления за сдвиг ворот за три минуты. Уфимский клуб не смог реализовать большинство. После удалений голкипер «Северстали» выразил недоумение штрафами.

Напомним, в следующем матче «Салават Юлаев» сыграет с нижнекамским «Нефтехимиком» 16 августа. «Северсталь» встретится с «Автомобилистом» 17 августа. Турнирную таблицу Кубка Республики Башкортостан возглавляют нижнекамский «Нефтехимик» и «Северсталь».