Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин оценил новое правило в овертаймах КХЛ

Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин рассказал, как относится к новому правилу начисления очков в овертаймах матчей КХЛ.

«Я думаю, что это правило давно уже было, просто сегодня они его выложили. Если приняли, то будем играть по этим правилам. То, что касается нас и моей установки, то мы не меняли вратаря в овертайме и играли «3х3» в основном. Есть пища для размышлений, может быть, где-то рискнём, а где-то не будем этого делать. Но если приняли, то, опять же, мы будем играть по правилам лиги», — приводит слова Заварухина пресс-служба «Автомобилиста».

С сезона-2024/2025 в случае, если команда в овертайме меняет вратаря на дополнительного полевого игрока и пропускает шайбу в свои ворота, то такая команда получает за матч 0 очков. Исключением из данного правила является ситуация, когда вратарь был заменён на дополнительного полевого игрока по правилу «отложенного штрафа».