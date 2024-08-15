«Для первой игры было неплохо». Козлов — о поражении «Салавата Юлаева» от «Северстали»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов прокомментировал поражение от «Северстали» (0:1) в рамках Кубка Республики Башкортостан.

– Первый матч предсезонки, соперник был хорошим, заставлял нас двигаться и быстро принимать решение. Я считаю, что для первой игры было неплохо. Где-то вратарь соперника сыграл хорошо, где-то шайба скакала. Для первого матча по движению и мышлению всё было хорошо. Посмотрим, как мы будем выглядеть дальше на турнире. У нас ещё есть ребята из «Толпара» и «Тороса», они должны проявить себя.

– Разбили Хмелевски и Ливо. Как они по отдельности?

– Мы посмотрели на них в других сочетаниях. Сейчас как раз то время, когда можно посмотреть разные сочетания и подготовиться к сезону.

– Ливо приехал недавно. Как его физическая форма?

– Те, кто из ребят были с первых дней на сборе, выглядят получше.

– Как вам атмосфера на домашнем турнире?

– Здесь всегда шикарная атмосфера, в Уфе одни из самых лучших болельщиков. Даже на предсезонном турнире они заряжены.

– Как оцените большинство?

– Шайба двигалась, были моменты. Но это, опять-таки, пока первый товарищеский матч. В большинстве играют ребята, у кого есть потенциал в атаке. Их надо связать, чтобы они понимали, что нужно делать, — цитирует Козлова пресс-служба «Салавата Юлаева».