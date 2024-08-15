«Абсолютно правильное решение». Экс-тренер «Авангарда» — о новом правиле в овертаймах

Бывший тренер «Авангарда» и «Локомотива» Вячеслав Уваев прокомментировал новое правило начисления очков в овертаймах матчей КХЛ.

«Абсолютно правильное решение, поскольку сейчас тренеры будут гораздо ответственнее к этому относиться. И, откровенно говоря, команды, идущие наверху, с лёгкостью подходили к этому вопросу, обладая исполнителями, ведь шансов гораздо больше забить, чем пропустить. Выпускаешь тройку нападающих плюс защитника, и всё. Гарантированное очко уже есть, плюс большой шанс заполучить второе. Сейчас будет иначе — всё либо ничего.

Мне нравится это изменение. Думаю, случаи снятия вратаря будут редки, лишь ближе к концу регулярного чемпионата, когда в конференциях обострится борьба за восьмёрку, желающую бороться за Кубок Гагарина. Так что в этом смысле это правило мне где-то напоминает то, что есть в НХЛ», — сказал Уваев в интервью Metaratings.

С сезона-2024/2025 в случае, если команда в овертайме меняет вратаря на дополнительного полевого игрока и пропускает шайбу в свои ворота, то такая команда получает за матч 0 очков. Исключением из данного правила является ситуация, когда вратарь был заменён на дополнительного полевого игрока по правилу «отложенного штрафа».