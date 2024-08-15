Результаты товарищеских матчей клубов КХЛ 15 августа

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Сегодня, 15 августа, состоялись шесть товарищеских матчей клубов КХЛ и ВХЛ.

В Челябинске на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» прошёл товарищеский матч между местными командами — «Трактором» и «Челметом». Уверенную победу в матче одержал клуб КХЛ со счётом 4:1.

В Минске на «Олимпик-Арене» прошёл товарищеский матч между подмосковным «Витязем» и магнитогорским «Металлургом». Победу в результативном матче одержал «Витязь» со счётом 6:4.

В Астане прошёл матч на Кубок президента Республики Казахстан между «Ладой» и «Амуром». Победу в игре одержала тольяттинская команда со счётом 5:3.

В Астане завершился матч в рамках Кубка президента РК между сборной Казахстана и «Барысом». Встреча закончилась сухой победой национальной команды Казахстана со счётом 5:0.

В Уфе на стадионе «Уфа-Арена» прошёл первый матч турнира на Кубок Республики Башкортостан между «Автомобилистом» и «Нефтехимиком». Уверенную победу во встрече одержали нижнекамцы со счётом 4:1.

В Уфе на стадионе «Уфа-Арена» состоялся матч в рамках Кубка Республики Башкортостан, в котором местный «Салават Юлаев» принимал череповецкую «Северсталь». Встреча закончилась минимальной победой гостей со счётом 1:0.