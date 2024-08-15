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Результаты товарищеских матчей клубов КХЛ 15 августа

Результаты товарищеских матчей клубов КХЛ 15 августа
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Сегодня, 15 августа, состоялись шесть товарищеских матчей клубов КХЛ и ВХЛ.

В Челябинске на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» прошёл товарищеский матч между местными командами — «Трактором» и «Челметом». Уверенную победу в матче одержал клуб КХЛ со счётом 4:1.

Товарищеские матчи (клубы) . Товарищеские матчи
15 августа 2024, четверг. 09:15 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
4 : 1
Челмет
Челябинск
1:0 Дер-Аргучинцев (Кравцов) – 13:46 (5x5)     1:1 Агламзянов (Зиновьев, Кирпичников) – 14:07 (5x4)     2:1 Котляревский (Жарков, Ибрагимов) – 18:25 (5x5)     3:1 Кэмпфер (Николаев, Светлаков) – 25:28 (5x5)     4:1 Сикура (Кравцов, Кэмпфер) – 31:19 (5x4)    

В Минске на «Олимпик-Арене» прошёл товарищеский матч между подмосковным «Витязем» и магнитогорским «Металлургом». Победу в результативном матче одержал «Витязь» со счётом 6:4.

Товарищеские матчи (клубы) . Товарищеские матчи
15 августа 2024, четверг. 11:00 МСК
Витязь
Московская область
Окончен
6 : 4
Металлург Мг
Магнитогорск
1:0 Баптист (Рой, Барак) – 05:53 (5x5)     2:0 Баптист (Морозов) – 07:00 (5x5)     3:0 Чивилёв – 20:30 (4x5)     3:1 Майоров – 29:50 (5x5)     3:2 Майоров – 34:25 (5x5)     3:3 Силантьев (Грасс) – 38:24 (5x4)     4:3 Морозов – 42:53 (5x5)     4:4 Майоров (Козлов) – 48:28 (5x5)     5:4 Бусыгин – 51:50 (5x5)     6:4 Воробьёв – 55:50 (5x5)    

В Астане прошёл матч на Кубок президента Республики Казахстан между «Ладой» и «Амуром». Победу в игре одержала тольяттинская команда со счётом 5:3.

Кубок президента Республики Казахстан . Кубок президента РК
15 августа 2024, четверг. 13:00 МСК
Амур
Хабаровск
Окончен
3 : 5
Лада
Тольятти
1:0 Талалуев (Коротких) – 05:40 (5x5)     1:1 Джозефс (Пайгин, Сафин) – 13:04 (5x4)     2:1 Гуркин (Гиздатуллин) – 18:23 (5x5)     2:2 Кугрышев (Коромыслов) – 18:55 (5x5)     2:3 Пайгин (Кугрышев) – 25:13 (5x3)     3:3 Дюрандо (Барулин, Брынцев) – 35:14 (5x5)     3:4 Джозефс (Березин, Сафин) – 45:16 (5x5)     3:5 Березин (Подъяпольский) – 57:22 (en)    

В Астане завершился матч в рамках Кубка президента РК между сборной Казахстана и «Барысом». Встреча закончилась сухой победой национальной команды Казахстана со счётом 5:0.

Кубок президента Республики Казахстан . Кубок президента РК
15 августа 2024, четверг. 17:30 МСК
Казахстан
Окончен
5 : 0
Барыс
Астана
1:0 Михайлов (Шайхмедденов, Бекетаев) – 06:21 (5x5)     2:0 Панюков (Муратов, Мухаметов) – 20:27 (5x5)     3:0 Асетов (Данияр, Борисевич) – 38:36 (5x4)     4:0 Оспанов (Дёмин, Королёв) – 46:59 (5x5)     5:0 Старченко (Гайтамиров, Данияр) – 57:27 (5x5)    

В Уфе на стадионе «Уфа-Арена» прошёл первый матч турнира на Кубок Республики Башкортостан между «Автомобилистом» и «Нефтехимиком». Уверенную победу во встрече одержали нижнекамцы со счётом 4:1.

Фонбет Кубок Республики Башкортостан . Кубок Республики Башкортостан
15 августа 2024, четверг. 13:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
1 : 4
Нефтехимик
Нижнекамск
1:0 Кузнецов (Журавлёв) – 15:36 (5x3)     1:1 Корбит (Киселевич, Хоружев) – 17:32 (5x5)     1:2 Лещенко (Ди, Митякин) – 20:46 (5x5)     1:3 Хоружев (Ртищев, Корбит) – 24:41 (5x5)     1:4 Брюквин (Соколов, Жукенов) – 41:50 (5x5)    

В Уфе на стадионе «Уфа-Арена» состоялся матч в рамках Кубка Республики Башкортостан, в котором местный «Салават Юлаев» принимал череповецкую «Северсталь». Встреча закончилась минимальной победой гостей со счётом 1:0.

Фонбет Кубок Республики Башкортостан . Кубок Республики Башкортостан
15 августа 2024, четверг. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
0 : 1
Северсталь
Череповец
0:1 Alexei Kruchinin (Ильин, Барберио) – 11:18 (5x5)    
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