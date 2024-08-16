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Просветов: ЦСКА — престижный, топовый клуб в России и Европе, играть за него многого стоит

Просветов: ЦСКА — престижный, топовый клуб в России и Европе, играть за него многого стоит
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Вратарь ЦСКА Иван Просветов рассказал о своём переходе в стан армейского клуба.

— В юношеские годы вы успели поиграть за ЦСКА. Теперь вернулись в клуб состоявшимся вратарём. Рады, что карьера сложилась таким образом?
— Конечно, я очень рад. ЦСКА — престижный и топовый клуб в России и Европе. Играть за такой великий клуб многого стоит.

— Какие первые ассоциации у вас возникают, когда слышите название такого титулованного хоккейного клуба, как ПХК ЦСКА?
— У меня появляется чувство гордости. Счастлив, что мне предоставили стать первым вратарём такого клуба. Будем биться за команду, стараться для наших болельщиков. Знаю, насколько сильная фанбаза у ЦСКА. Для меня это огромная ответственность, но это очень приятно, — сказал Просветов в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.

Полную версию эксклюзивного интервью с Иваном Просветовым читайте на «Чемпионате»:
«Русский человек должен жить на своей родной земле». Интервью с вратарём ЦСКА Просветовым
Эксклюзив
«Русский человек должен жить на своей родной земле». Интервью с вратарём ЦСКА Просветовым
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