Просветов: ЦСКА — престижный, топовый клуб в России и Европе, играть за него многого стоит

Вратарь ЦСКА Иван Просветов рассказал о своём переходе в стан армейского клуба.

— В юношеские годы вы успели поиграть за ЦСКА. Теперь вернулись в клуб состоявшимся вратарём. Рады, что карьера сложилась таким образом?

— Конечно, я очень рад. ЦСКА — престижный и топовый клуб в России и Европе. Играть за такой великий клуб многого стоит.

— Какие первые ассоциации у вас возникают, когда слышите название такого титулованного хоккейного клуба, как ПХК ЦСКА?

— У меня появляется чувство гордости. Счастлив, что мне предоставили стать первым вратарём такого клуба. Будем биться за команду, стараться для наших болельщиков. Знаю, насколько сильная фанбаза у ЦСКА. Для меня это огромная ответственность, но это очень приятно, — сказал Просветов в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.