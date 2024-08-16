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Вратарь ЦСКА Просветов рассказал, чего ему не хватало во время жизни в Северной Америке

Вратарь ЦСКА Просветов рассказал, чего ему не хватало во время жизни в Северной Америке
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Голкипер ЦСКА Иван Просветов рассказал, чего ему не хватало во время жизни в Северной Америке и по чему он сильнее всего соскучился.

— Никита Охотюк в своём интервью уже заявил, что рад вернуться в Россию. У вас такое же чувство?
— Да, я люблю быть дома, на самом деле. Здесь я по-полному счастлив, ведь я живу не так далеко от Москвы — в подмосковном Ступине. В выходные по возможности буду приезжать домой к родителям и проводить время с ними.

— По кому и по чему вы больше всего соскучились на родине?
— В Америке скучаешь по русскому менталитету. По родителям, конечно же, в первую очередь. У них не получалось туда ко мне прилетать. В том числе поэтому было принято такое решение, очень люблю свою родину. Считаю, что русский человек должен жить на своей родной земле, — сказал Просветов в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.

Полную версию эксклюзивного интервью с Иваном Просветовым читайте на «Чемпионате»:
«Русский человек должен жить на своей родной земле». Интервью с вратарём ЦСКА Просветовым
Эксклюзив
«Русский человек должен жить на своей родной земле». Интервью с вратарём ЦСКА Просветовым
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