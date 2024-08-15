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Форвард СКА Евгений Кузнецов пригласил болельщиков на собственную презентацию

Форвард СКА Евгений Кузнецов пригласил болельщиков на собственную презентацию
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Нападающий СКА Евгений Кузнецов пригласил болельщиков на собственную презентацию, которая состоится 22 августа в 19:00 мск в Ледовом дворце в Санкт-Петербурге. Видео опубликовал главный тренер армейского клуба Роман Ротенберг в своём телеграм-канале.

Сообщается, что цена одного билета на любое место — 92 рубля. Вырученные от проведения презентации средства будут направлены на благотворительность.

Напомним, о подписании контракта нападающего и армейского клуба было объявлено 31 июля. Соглашение Кузнецова и СКА рассчитано на четыре года.

Евгений Кузнецов на драфте НХЛ был выбран «Вашингтон Кэпиталз» в 2010 году в первом раунде под общим номером 26. С сезона-2013/2014 форвард играл в «Вашингтоне», однако последний сезон хоккеист провёл в «Каролине Харрикейнз». Кузнецов — воспитанник челябинского хоккея и дебютировал в КХЛ в команде «Трактор». За 251 игру он набрал 167 (78+89) очков. Ранее Кузнецов расторг контракт с «Каролиной», по которому он мог получить $ 6 млн за оставшийся сезон.

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