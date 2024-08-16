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Просветов ответил, что сыграло решающую роль в его переходе в ЦСКА

Просветов ответил, что сыграло решающую роль в его переходе в ЦСКА
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Вратарь ЦСКА Иван Просветов рассказал, что сыграло решающую роль в переходе в армейский клуб, и оценил трёхлетний срок соглашения.

— Расскажите, как долго думали над предложением армейцев, что сыграло решающую роль в переходе?
— Илья Петрович (Воробьёв, главный тренер ПХК ЦСКА. — Прим. «Чемпионата») позвонил мне и сказал, что подписал контракт с ЦСКА и хотел бы меня видеть в команде, что армейцы рассчитывают на меня. Я сразу сказал: «Давайте будем работать в направлении подписания контракта». В итоге договорились, условия предложили отличные. Я люблю много играть, меня это привлекло. Я недолго раздумывал, буквально за два-три дня мы договорились.

— Трёхлетний контракт — оптимальное решение?
— Да, это стабильность, побыть в одном клубе долгое время. Опять же, в Москве, близко к дому, всё это сыграло роль. Легко было принять решение, — сказал Просветов в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.

Полную версию эксклюзивного интервью с Иваном Просветовым читайте на «Чемпионате»:
«Русский человек должен жить на своей родной земле». Интервью с вратарём ЦСКА Просветовым
Эксклюзив
«Русский человек должен жить на своей родной земле». Интервью с вратарём ЦСКА Просветовым
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