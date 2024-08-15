Новичок «Салавата Юлаева» Нэйтан Тодд поделился эмоциями от первого матча в Уфе

Форвард «Салавата Юлаева» Нэйтан Тодд прокомментировал поражение от «Северстали» (0:1) в рамках Кубка Республики Башкортостан и поделился эмоциями от первого матча в Уфе.

– Как вам атмосфера на «Уфа-Арене»?

– Отличная атмосфера, уфимские болельщики были потрясающие сегодня.

– Сегодня у вашей тройки было много шансов забросить шайбу. Чего не хватило?

– Да, у нас было много моментов. Где-то здорово играл вратарь, где-то не хватило точности в завершающем броске. Но это пока только первый матч, будем улучшать свою игру.

– В большинстве вы действовали с другими игроками из Северной Америки. Как оцените взаимопонимание?

– У нас было несколько минут в большинстве. Не получилось реализовать, но пока это первая игра, будем улучшать взаимодействие.

– Что можете рассказать о себе как об игроке?

– Я стараюсь играть только на победу и приносить команде пользу. При этом всегда готов отрабатывать в обороне. Я могу сыграть как в центре, так и на фланге, — цитирует Тодда пресс-служба «Салавата Юлаева».