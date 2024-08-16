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«Я определённо закрыл свой гештальт». Вратарь ЦСКА Просветов — об игре в НХЛ

«Я определённо закрыл свой гештальт». Вратарь ЦСКА Просветов — об игре в НХЛ
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Вратарь ЦСКА Иван Просветов рассказал о своей игре в Национальной хоккейной лиге. Напомним, голкипер играл за «Аризону Койотс» и «Колорадо Эвеланш».

— Как в общих чертах оцените своё проведённое время в Северной Америке?
— Поиграл в НХЛ, у многих есть такая мечта, была она и у меня. Я определённо закрыл свой гештальт. Считаю, что у меня получилось. Да, не на роли первого вратаря, как хотелось, но я там был в довольно молодом возрасте. Понимал, что мог остаться там и играть, у меня были предложения.

— Двусторонние?
— Нет, давали односторонние контракты, но я всё равно выбрал ЦСКА. Очень солидный клуб! Я бы от другой команды даже не рассматривал бы предложения, хоть и нахожусь в статусе ограниченно свободного агента. Я бы 100 раз подумал, а с ЦСКА вообще всё получилось без больших раздумий. Это топовая команда в России! — сказал Просветов в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.

Полную версию эксклюзивного интервью с Иваном Просветовым читайте на «Чемпионате»:
«Русский человек должен жить на своей родной земле». Интервью с вратарём ЦСКА Просветовым
Эксклюзив
«Русский человек должен жить на своей родной земле». Интервью с вратарём ЦСКА Просветовым
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