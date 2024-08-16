Вратарь ХК ЦСКА Просветов: в Америке мою русскую душу часто тянуло в Россию

Вратарь ЦСКА Иван Просветов оценил, насколько быстро он адаптируется к реалиям России, и заявил, что всегда хотел вернуться на родину.

— Вам не потребуется дополнительная адаптация и привыкание к здешним реалиям, учитывая то, сколько времени вы провели за океаном?

— Чуть-чуть есть вещи, к которым я ещё не привык. Это нормально, я в России долго не жил. Но всё идёт своим путём. Для меня худшими днями было, когда я уезжал из России на сезон и потом только и ждал, когда приеду домой. В России для меня очень комфортная атмосфера. В Минске, где мы проходим сборы, я себя тоже чувствую как дома. Всё очень похоже. В Америке мою русскую душу часто тянуло в Россию, — сказал Просветов в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.