Щитов предположил, какие клубы могут пополнить КХЛ в будущем

Бывший защитник ряда клубов КХЛ Никита Щитов оценил слова хоккейного агента Алексея Дементьева, который заявил, что, по его информации, в следующем сезоне в лиге появятся три новых клуба.

«А что это за команды? Я не знаю, откуда Дементьев это взял. В официальных источниках этого нет. Я думаю, что если кто-то и должен войти в КХЛ, то это новокузнецкий «Металлург». Его нужно укреплять и доводить до КХЛ, потому что это клуб с хорошей историей, который подарил миру множество воспитанников. Также мне хотелось бы увидеть в КХЛ пермский «Молот». Это команда приличного уровня. Но я не знаю, возможно ли это. Клубов в КХЛ много. Возможно ли набрать туда игроков качественного уровня, хватит ли их? Если от нас уйдут «Барыс» или «Куньлунь», тогда этих ребят ещё может хватить. Сейчас же я не вижу смысла в появлении новых команд в КХЛ», – приводит слова Щитова «РБ Спорт».

Ранее хоккейный эксперт и агент Алексей Дементьев заявил об отсутствии стратегического планирования у руководства КХЛ и о том, что в лиге могут появиться три новых клуба со следующего сезона.