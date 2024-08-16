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Голкипер ЦСКА Просветов: Воробьёв — это тренер, за которого хочется играть и биться

Голкипер ЦСКА Просветов: Воробьёв — это тренер, за которого хочется играть и биться
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Вратарь ЦСКА Иван Просветов поделился ожиданиями от совместной работе с главным тренером армейского клуба Ильёй Воробьёвым.

— С главным тренером Ильёй Воробьёвым у вас уже был персональный разговор, помимо его изначального звонка?
— Перед подписанием контракта мы проговорили ключевые вещи по телефону. Он обозначил, на каком месте меня видит в команде. Приятно, когда тебе звонит главный тренер. Тем более Илья Петрович — это тренер, за которого хочется играть и биться. Со всеми пацанами он на позитиве, за таких тренеров хочется выходить и доказывать. Очень рад подбором тренерского штаба, всем нашим коллективом, — сказал Просветов в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.

Полную версию эксклюзивного интервью с Иваном Просветовым читайте на «Чемпионате»:
«Русский человек должен жить на своей родной земле». Интервью с вратарём ЦСКА Просветовым
Эксклюзив
«Русский человек должен жить на своей родной земле». Интервью с вратарём ЦСКА Просветовым
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