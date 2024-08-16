Просветов: в ЦСКА делают не каких-то ломовых лошадей, а хороших спортсменов и хоккеистов

Вратарь ЦСКА Иван Просветов рассказал об изменениях в подготовке хоккеистов в России и армейском клубе в частности.

— Вы пока не провели ни одного матча в КХЛ, для вас это новая лига. Что можете о ней сказать, исходя из увиденного и услышанного?

— Как мы говорили, лига развивается, ребята возвращаются. Это очень позитивно для нашего хоккея в целом. У нас очень много талантливых игроков. Видно, что меняется тренировочный процесс. С того момента, когда я был на сборах в Сочи, многое изменилось. Сейчас нет каких-то бестолковых кроссов, которые никому не нужны. На 15, на 10 километров ты бегаешь, но зачем? Аэробную нагрузку можно дать на велотренажёре со специальным прибором, который будет отслеживать твой пульс. В беге эти показатели могут быть «рваные»: где-то с горки бежишь, где-то в горку. Не совсем это всё понятно. Сейчас такого нет.

У нас в ЦСКА тренеры по физподготовке мегаумные профи, которые подходят к своей работе точечно, как нам нужно. На «взрыв» работаем, люди делают из нас хороших хоккеистов. Из нас делают не просто каких-то ломовых лошадей, которые только бегают и что-то тягают за собой, а именно хороших спортсменов и хоккеистов, — сказал Просветов в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.