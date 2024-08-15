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Плющев: «Локомотив» будет выглядеть как в прошлом сезоне — стабильный, без куража в атаке

Плющев: «Локомотив» будет выглядеть как в прошлом сезоне — стабильный, без куража в атаке
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Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев поделился ожиданиями от игры «Локомотива» в новом сезоне Континентальной хоккейной лиги.

– Чего вы ждёте от «Локомотива»? Такой же прагматичной комбинационной игры, как раньше?
– Насчёт комбинационной не знаю, но с тем, что «Локомотив» в прошлом сезоне играл прагматично, я согласен. Не думаю, что Никитин легко перестроит систему, которую он культивирует на протяжении пяти лет. Конечно, какие-то коррективы вносить нужно, но вряд ли тренер начнёт внедрять какие-то революционные вещи. Думаю, в следующем сезоне «Локомотив» будет выглядеть, как и в прошлом. Хороший стабильный клуб без куража в атаке, – сказал Плющев в интервью Metaratings.

В минувшем сезоне ярославская команда дошла до финала Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с большим преимуществом в счетах серий всех этапов плей-офф, однако проиграла в четырёх матчах финала с магнитогорским «Металлургом» со счётом 0-4.

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