«Работа ещё предстоит». Голкипер ЦСКА Просветов — о своей физической форме

Вратарь ЦСКА Иван Просветов рассказал о своей физической форме в преддверии нового сезона Континентальной хоккейной лиги.

— Как проходит ваша подготовка к сезону, в какой физической форме находитесь?

— Работа ещё предстоит, весь сезон работаешь. На самом деле, по ощущениям, нахожусь в оптимальной форме. На тренировках чувствовал себя отлично. В прошлом году в конце сезона уже примерно такая же боевая форма была, готов играть. Немного долгие сборы, для меня это не совсем привычно, потому что я никогда в России их не проходил. Один раз, в Сочи, лет в 17. Но мы хорошо поработали, заложили базу на сезон, — сказал Просветов в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.

В начале февраля 25-летний Просветов был отправлен «Колорадо Эвеланш» на драфт отказов, где не нашёлся ни один клуб, заинтересованный в его услугах. В прошлом сезоне он 11 раз появлялся на льду в НХЛ, восемь из которых – в старте. В этих встречах он показал статистику в 89,5% отражённых бросков при коэффициенте надёжности 3,16. В АХЛ Просветов сыграл 20 матчей, в которых одержал 10 побед.