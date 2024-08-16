Просветов: у ЦСКА хоккеисты — все как на подбор! В клубе есть глубина на много лет вперёд

Вратарь ЦСКА Иван Просветов заявил о готовности помогать молодым хоккеистам армейского клуба

— Молодые Гамзин и Скотников будут составлять вам конкуренцию. Готовы в случае надобности помочь и подсказать ребятам?

— Разумеется. Здорово, что есть такие молодые и перспективные ребята. У ЦСКА вообще все молодые ребята очень хорошие. Все талантливые, здоровые, не знаю, откуда таких берут (смеётся). Все как на подбор! У ЦСКА есть глубина на много лет вперёд. Те же два молодых вратаря, о которых вы упомянули, — сказал Просветов в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.

В начале февраля 25-летний Просветов был отправлен «Колорадо Эвеланш» на драфт отказов, где не нашёлся ни один клуб, заинтересованный в его услугах. В прошлом сезоне он 11 раз появлялся на льду в НХЛ, восемь из которых – в старте. В этих встречах он показал статистику в 89,5% отражённых бросков при коэффициенте надёжности 3,16. В АХЛ Просветов сыграл 20 матчей, в которых одержал 10 побед.