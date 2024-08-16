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Вратарь ЦСКА Просветов оценил новое правило начисления очков в овертаймах матчей КХЛ

Вратарь ЦСКА Просветов оценил новое правило начисления очков в овертаймах матчей КХЛ
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Вратарь ЦСКА Иван Просветов прокомментировал введение нового правила начисления очков в овертаймах матчей КХЛ.

— Считаете правильным, что теперь, если команда заменит вратаря в овертайме и пропустит шайбу, то она не получит ни одного очка?
— Теперь это большой риск, 100%. Я вообще не фанат убегать из ворот в овертайме. По мне, лучше всего играть «три на три», а победит сильнейший или тот, кому больше повезёт. К игре «четыре на три» я отношусь немного скептически, — сказал Просветов в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.

С сезона-2024/2025 в случае, если команда в овертайме меняет вратаря на дополнительного полевого игрока и пропускает шайбу в свои ворота, то такая команда получает за матч 0 очков. Исключением из данного правила является ситуация, когда вратарь был заменён на дополнительного полевого игрока по правилу «отложенного штрафа».

Полную версию эксклюзивного интервью с Иваном Просветовым читайте на «Чемпионате»:
«Русский человек должен жить на своей родной земле». Интервью с вратарём ЦСКА Просветовым
Эксклюзив
«Русский человек должен жить на своей родной земле». Интервью с вратарём ЦСКА Просветовым
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