Ливо — о матче с «Северсталью»: всё пошло не по плану, много новых лиц в «Салавате»

Форвард «Салавата Юлаева» Джош Ливо прокомментировал поражение от «Северстали» (0:1) в рамках Кубка Республики Башкортостан.

– Всё пошло не по плану с самого начала, потому что много новых лиц в команде. Отмечу вновь отличную игру Александра Самонова, как и в прошедшем сезоне.

– Как оцените своё состояние?

– Да, у меня было только несколько тренировок после того, как я вернулся. Думаю, от матча к матчу буду набирать форму.

– Насколько рады, что в команду перешли ещё два североамериканских игрока?

– В прошлом году у нас тоже были несколько легионеров, но отмечу, что нам нужно сейчас немного сыграться, и тогда вы увидите более результативные действия от нас.

– Лига изменила правила: теперь в овертайме, если команда сняла вратаря и пропустила, она не получает очков. Что думаете по этому поводу?

– Да, нам нравился этот момент, особенно когда удавалось реализовать такую игру. Посмотрим, как мы будем играть и будем ли использовать четвёртого полевого в овертайме, — приводит слова Ливо сайт «Салавата Юлаева».