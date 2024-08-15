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«Я в шоке, все в шоке!» Вратарь «Северстали» Самойлов — о трёх удалениях за сдвиг ворот

«Я в шоке, все в шоке!» Вратарь «Северстали» Самойлов — о трёх удалениях за сдвиг ворот
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Голкипер «Северстали» Александр Самойлов прокомментировал три удаления за сдвиг ворот во встрече с «Салаватом Юлаевым» на Кубке Республики Башкортостан.

«Хорошая игра, хорошие скорости. Получилось здорово сыграть в первом матче. Эмоции во время постоянно вылетающих ворот? Я не первый и не последний, кто сталкивается с этим здесь. Те ворота, которые сегодня два раза подряд сбивал Долганов, у меня получилось сбить три раза. Может быть, кто-то четыре раза сделает. Я в шоке, все в шоке! Какие-то гифки, говорят, уже из-за этого сделали (улыбается)», — цитирует Самойлова официальный сайт Континентальной хоккейной лиги.

Напомним, в следующем матче «Салават Юлаев» сыграет с нижнекамским «Нефтехимиком» 16 августа. «Северсталь» встретится с «Автомобилистом» 17 августа.

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