Окулов — о прошлом сезоне ЦСКА: пузырь лопнул и показал все наши плохие стороны

Нападающий ЦСКА Константин Окулов рассказал о причинах неудачной игры армейского клуба в прошлом сезоне Континентальной хоккейной лиги.

— Какое-то понимание пришло — что пошло не так год назад?

— Думаю, все хотят услышать какую-то одну причину, в которой была проблема. Но, думаю, там скопились многие вещи. Они накапливались, накапливались, накапливались, а в итоге пузырь лопнул и показал все наши плохие стороны. Получилось, что мы вылетели в первом раунде, это не очень хорошая история. Всем было обидно заканчивать так рано сезон. Одной ошибки я не назову, просто стечение разных обстоятельств, — приводит слова Окулова официальный сайт Континентальной хоккейной лиги.

Напомним, ЦСКА является многократным чемпионом страны и трёхкратным обладателем Кубка Гагарина. Первый матч в новом сезоне армейцы проведут со «Спартаком» 5 сентября.