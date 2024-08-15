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Серавалли: нападающий Милан Лучич намерен продолжить карьеру

Серавалли: нападающий Милан Лучич намерен продолжить карьеру
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Инсайдер НХЛ Фрэнк Серавалли заявил, что, по словам источников, нападающий Милан Лучич намерен продолжить карьеру.

«Источники сообщают, что Милан Лучич этим летом тренировался в Нью-Джерси, он хочет продолжить свою карьеру. Его однолетний контракт с «Бостон Брюинз» истёк 30 июня. Чтобы вернуться в НХЛ, ему необходимо получить разрешение на это от Гэри Беттмэна, хотя форвард официально не был отстранён лигой», — написал Серавалли на своей странице в социальной сети Х (ранее Twitter).

Напомним, источники сообщали, что 17 ноября 2023 года в службу 911 поступил звонок, в котором говорилось, что Лучич пытался задушить свою жену Бриттани после словесной ссоры, предположительно перешедшей в физическую форму. Согласно копии полицейского отчёта, Лучич якобы тянул жену за волосы, а полиция «заметила покраснение в области груди жертвы». Лучич не признал себя виновным по данному обвинению.

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