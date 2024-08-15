«Фантастика какая-то». Нападающий «Салавата» — о нарушениях за сдвиг ворот в Уфе

Нападающий «Салавата Юлаева» Егор Сучков после поражения в первом матче розыгрыша Кубка Республики Башкортостан от «Северстали» (0:1) высказался о трёх удалениях вратаря череповецкого клуба Александра Самойлова за сдвиг ворот.

– Бывало ли в вашей карьере, что вратарь трижды за период сдвигает одни и те же ворота?

– Не было. Мне кажется, это не случайность. Саша Самонов до этого стоял, и всё было отлично. Всё зависит от голкипера: как он толкается от ворот, это его проблема. Значит, это две минуты.

– Эти же ворота до вашего матча были сдвинуты дважды за 18 секунд.

– Фантастика какая-то, — цитирует Сучкова «БИЗНЕС Online».

В середине второго периода голкипер череповчан Александр Самойлов получил три удаления за сдвиг ворот за три минуты. Уфимский клуб не смог реализовать большинство. Напомним, в следующем матче «Салават Юлаев» сыграет с нижнекамским «Нефтехимиком» 16 августа. «Северсталь» встретится с «Автомобилистом» 17 августа.