Товарищеские матчи клубов КХЛ 16 августа: расписание, во сколько начало, где смотреть

Сегодня, 16 августа, состоятся пять товарищеских матчей клубов КХЛ и ВХЛ.
В 13:00 мск в рамках Кубка Республики Башкортостан начнётся встреча между «Металлургом» и «Автомобилистом». Игру можно посмотреть в «VK Видео»
В 17:00 мск на льду «Уфа-Арены» в рамках Кубка Республики Башкортостан начнётся встреча местного «Салавата Юлаева» и «Нефтехимика». Матч покажут тематические каналы «КХЛ» и «КХЛ Prime».
В рамках контрольных матчей в 12:00 на стадионе «Олимпик-Арена» в Минске встретятся «Витязь» и «Авангард». Матч будет транслироваться в «VK Видео».
В 12:00 мск на стадионе «Чижовка-Арена» начнётся матч минского и московского «Динамо». Трансляция — в «VK Видео».
В 13:00 мск на стадионе «Нагорный» в Нижнем Новгороде «Торпедо» примет клуб ВХЛ «Юнисон-Москва». Трансляция матча — в «VK Видео».
- 16 августа 2024
-
09:32
-
09:16
-
09:00
-
08:46
-
08:34
-
08:16
- 15 августа 2024
-
23:47
-
23:28
-
23:10
-
22:48
-
22:30
-
22:13
-
21:47
-
21:31
-
21:13
-
21:02
-
21:00
-
20:43
-
20:26
-
20:10
-
19:51
-
19:39
-
19:04
-
18:57
-
18:39
-
18:21
-
18:07
-
17:44
-
17:25
-
17:04
-
16:46
-
16:28
-
16:12
-
15:50
-
15:20