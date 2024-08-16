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Товарищеские матчи клубов КХЛ 16 августа: расписание, во сколько начало, где смотреть

Сегодня, 16 августа, состоятся пять товарищеских матчей клубов КХЛ и ВХЛ.

В 13:00 мск в рамках Кубка Республики Башкортостан начнётся встреча между «Металлургом» и «Автомобилистом». Игру можно посмотреть в «VK Видео»

Фонбет Кубок Республики Башкортостан . Кубок Республики Башкортостан Фонбет Кубок Республики Башкортостан . Кубок Республики Башкортостан 16 августа 2024, пятница. 13:00 МСК Металлург Мг Магнитогорск Не начался Автомобилист Екатеринбург Кто победит в основное время? П1 X П2

В 17:00 мск на льду «Уфа-Арены» в рамках Кубка Республики Башкортостан начнётся встреча местного «Салавата Юлаева» и «Нефтехимика». Матч покажут тематические каналы «КХЛ» и «КХЛ Prime».

Фонбет Кубок Республики Башкортостан . Кубок Республики Башкортостан Фонбет Кубок Республики Башкортостан . Кубок Республики Башкортостан 16 августа 2024, пятница. 17:00 МСК Салават Юлаев Уфа Не начался Нефтехимик Нижнекамск Кто победит в основное время? П1 X П2

В рамках контрольных матчей в 12:00 на стадионе «Олимпик-Арена» в Минске встретятся «Витязь» и «Авангард». Матч будет транслироваться в «VK Видео».

В 12:00 мск на стадионе «Чижовка-Арена» начнётся матч минского и московского «Динамо». Трансляция — в «VK Видео».

В 13:00 мск на стадионе «Нагорный» в Нижнем Новгороде «Торпедо» примет клуб ВХЛ «Юнисон-Москва». Трансляция матча — в «VK Видео».