Аскаров и Сурин вошли в топ-5 лучших проспектов «Нэшвилла» по версии сайта НХЛ

Журналист Дэвид Сатриано в статье на сайте Национальной хоккейной лиги представил топ-5 лучших перспективных хоккеистов «Нэшвилл Предаторз».

В список вошли два россиянина: вратарь Ярослав Аскаров (1-е место) и нападающий Егор Сурин (5-е).

«Аскаров совершенствуется с каждым годом. Он элитный вратарь. У него есть особый талант, учитывая его габариты и атлетизм. Не забывайте, ему 22 года, он отыграл всего два года на профессиональном уровне, у него были выдающиеся первые два сезона в Американской хоккейной лиге», — заявил директор по развитию игроков «Нэшвилла» Скотт Никол.

«Мы видим Сурина как игрока в центре, из-за того, как он ведёт игру, как видит лёд. Егор очень хорошо впишется в североамериканский стиль игры», — заявил Никол.

Полностью топ-5 перспективных игроков «Нэшвилл Предаторз» выглядит так:

1. Ярослав Аскаров (вратарь).

2. Мэтью Вуд (нападающий).

3. Таннер Молендик (защитник).

4. Йоаким Кемелль (нападающий).

5. Егор Сурин (нападающий).

Напомним, «Нэшвилл» выбрал Егора Сурина под 22-м номером на драфте НХЛ 2024 года.