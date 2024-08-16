Давыдов: этот «Салават» можно вытянуть за счёт тренерского мастерства и везения

Трёхкратный олимпийский чемпион, заслуженный тренер СССР Виталий Давыдов оценил игру «Салавата Юлаева» в первом матче Кубка Республики Башкортостан с «Северсталью» (0:1).

«Стартовал первый серьёзный летний турнир — Кубок Башкирии. Был разочарован дебютом «Салавата Юлаева», который всухую уступил «Северстали». Когда смотрел игру, подумал, что Уфа выставила на этот матч вторую команду плюс легионеров. Но потом комментаторы сказали, что это как раз оптимальный состав. Да, у «Салавата» в атаке неплохая четвёрка североамериканцев, но российского костяка не увидел. И ещё бросилось в глаза, что защитники Уфы действуют очень медленно. Также не увидел ни одного защитника на большинство. В обороне Уфы в основном тихоходы, это бросается в глаза.

Думаю, в этом сезоне Козлову будет даже сложнее, чем в начале 90-х годов в «Динамо». Этот «Салават» можно вытянуть за счёт тренерского мастерства и везения», — сказал Давыдов в интервью Russia-Hockey.

Напомним, в следующем матче Кубка Республики Башкортостан «Салават Юлаев» сыграет с нижнекамским «Нефтехимиком» сегодня, 16 августа.