Форвард «Северстали» Кручинин: в хоккее Козырева я чувствую себя как рыба в воде

Нападающий «Северстали» Алексей Кручинин подвёл итог победного матча с «Салаватом Юлаевым» (1:0) и заявил, что ему подходит хоккей, в который играют команды главного тренера череповчан Алексея Козырева.

«Много сумбура было в игре, лёд немного тяжеловат, ворота постоянно сдвигались. Проглядывалось много хороших вещей, над которыми мы работали, но и много вещей, над которыми нам ещё предстоит поработать.

Не потребовалось времени, чтобы войти в систему игры Андрея Козырева? Мне на самом деле не требуется время, потому что мы и позапрошлом году и чуть-чуть в прошлом играли в такой же хоккей. В таком хоккее я чувствую себя как рыба в воде. Поэтому когда пришёл в «Северсталь», ощущения, как будто и не уходил из этой системы. Нет никаких сложностей, чтобы играть в этот хоккей», — цитирует Кручинина сайт КХЛ.

Напомним, 33-летний Кручинин стал игроком «Северстали» 9 июня. В прошедшем сезоне он провёл 55 матчей, забросил 14 шайб и сделал 10 результативных передач, набрав в общей сложности 24 очка с показателем полезности «-8». В плей-офф Алексей участия не принимал по решению тренерского штаба «Торпедо».