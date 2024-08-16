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Кирилл Капризов примет участие в выставочном матче Цуккарелло в Норвегии

Кирилл Капризов примет участие в выставочном матче Цуккарелло в Норвегии
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Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов примет участие в выставочном матче Матса Цуккарелло в Норвегии, сообщает издание Verdens Gang.

Отмечается, что у Капризова нет визы Норвегии, но у него есть шенгенская виза Швеции, что позволит ему попасть в родную страну Цуккарелло. Матч будет посвящён зимним Олимпийским играм в Лиллехаммере, состоявшимся 30 лет назад. Кроме того, в игре примут участие хоккеисты НХЛ, которые встретятся с представителями норвежской лиги.

«Их дружба сильна. Тот факт, что он делает это для Матса, многое говорит об их уважении и любви друг к другу. Он один из лучших друзей Матса. Кирилл давно сказал, что он хотел бы принять участие в игре. Мы думали, что возможность его приглашения упущена, но потом мы узнали, что он был в Швеции по шенгенской визе. Матс невероятно счастлив», — заявил менеджер Цуккарелло Кевин Скабо.

По словам менеджера, Капризов прибудет в Норвегию уже в пятницу на вертолёте из Гётеборга. Капризов прилетит в Гётеборг из Москвы через Стамбул.

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