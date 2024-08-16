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Генменеджер «Нэшвилла» Тротц рассказал, в каком случае Аскаров отправится в АХЛ

Генменеджер «Нэшвилла» Тротц рассказал, в каком случае Аскаров отправится в АХЛ
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Генеральный менеджер «Нэшвилл Предаторз» Барри Тротц рассказал о возможных вариантах будущего для российского голкипера клуба Ярослава Аскарова.

«Я знал, что получу много звонков на счёт обмена Аскарова, потому что 1 июля мы подписали с Юусе Саросом восьмилетний контракт. Мы будем работать с Ярославом, Митчем Корном (тренер вратарей «Нэшвилла». — Прим. «Чемпионата»), его агентством и делать то, что лучше для него и для нашей организации.

Единственное, что я знаю точно, — Юусе Сарос — наш первый номер. У нас также есть Скотт Уэджвуд. Если в тренировочном лагере мы увидим, что Аскаров покажет себя с лучшей стороны и будет готов, тогда мы поговорим со Скоттом. Если Скотт будет лучше Аскарова, Ярослав отправится в АХЛ», — цитирует Тротца сайт НХЛ.

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