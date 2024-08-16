Лукоянов: «Ак Барс» выставил условия, которые мне не подошли

Нападающий Артём Лукоянов рассказал, почему не получилось продлить контракт с казанским «Ак Барсом».

– Была информация, что «Ак Барс» готов был предложить вам контракт, если вы пойдёте не определённые условия. Что это за условия?

– Я не хочу особо это обсуждать. Да, определённые условия клуб выставил, я подумал и решил, что мне это не подходит. К тому же, в финансовом плане предложение от «Ак Барса» было не таким, какое мне надо было. По деньгам сильно меньше, чем я хотел. Но скажу ещё раз, что у меня нет никакой обиды на «Ак Барс». Клуб многое сделал для меня, всегда помогал мне. Всё нормально. Это чисто бизнес. На что мне злиться сейчас? Мне нужно двигаться дальше, жить и играть. Многие хоккеисты вообще каждый год меняют команды, и ничего страшного. Мне повезло, что я 13 лет отыграл в топ-клубе, сейчас нужно выйти из зоны комфорта, — цитирует Лукоянова «БИЗНЕС Online».

Напомним, Лукоянов провёл в казанском клубе всю свою карьеру в КХЛ. В завершившемся сезоне нападающий сыграл 69 матчей суммарно в регулярном чемпионате и в плей-офф, в которых набрал 16 (9+7) очков.