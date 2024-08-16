Щитов: овертайм нужно играть 3х3, нравится, когда команды находятся в равных условиях

Бывший защитник ряда клубов КХЛ Никита Щитов рассказал, как относится к новому правилу начисления очков в овертаймах матчей КХЛ.

«Положительно к этому отношусь. Мне нравится, когда команды находятся в равных условиях. А когда более сильная команда выигрывает вбрасывание и снимает вратаря, то она может весь овертайм отыграть в формате 3х3. Я считаю, что овертайм нужно играть в формате 3х3. Лига всё правильно сделала. Игорь Ларионов вот говорил, что никогда не снял бы вратаря в овертайме, потому что это удел тех, кто просто борется за попадание в плей-офф», – цитирует Щитова «РБ Спорт».

С сезона-2024/2025 в случае, если команда в овертайме меняет вратаря на дополнительного полевого игрока и пропускает шайбу в свои ворота, то такая команда получает за матч 0 очков. Исключением из данного правила является ситуация, когда вратарь был заменён на дополнительного полевого игрока по правилу «отложенного штрафа».