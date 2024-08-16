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Гру — о сроках предсезонки КХЛ: в Америке у меня была одна неделя, месяц вполне достаточно

Гру — о сроках предсезонки КХЛ: в Америке у меня была одна неделя, месяц вполне достаточно
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Главный тренер «Трактора» Бенуа Гру оценил сокращение предсезонной подготовки в Континентальной хоккейной лиге.

– Сроки предсезонных сборов в КХЛ в этом году сокращены до четырёх недель. Насколько игроки оказались к этому готовы, каково их физическое состояние? И хватит ли вам месяца, чтобы подготовиться к сезону?
– Игроки показали себя профессионалами на все 100%. Очевидно, что они готовились к началу сборов и подошли к нему в хорошей физической форме. Что же до сроков – в Северной Америке у меня была одна неделя на подготовку команды к сезону. Поэтому четырёх недель вполне достаточно.

Надо учитывать, что в команде есть новички. Новый у команды не только главный тренер, но и почти весь штаб, и мы раньше не работали с коллегами вместе. Сейчас нам очень важно построить фундамент на сезон, познакомить игроков с нашей концепцией игры, с основными принципами. Это в основном коллективная работа, а не работа с каждым игроком отдельно. Второго будет больше в ходе сезона. Да, конечно, как почти любому тренеру, мне всегда хочется больше времени на подготовку. Но четырёх недель достаточно, — приводит слова Гру EANews.

В прошлом сезоне Континентальной хоккейной лиги «Трактор» стал обладателем бронзовых медалей. В плей-офф челябинцы обыграли «Салават Юлаев» и московское «Динамо», уступив «Локомотиву» в полуфинале Кубка Гагарина.

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