Нападающий «Сибири» Андреофф: Новосибирск заслужил Матч звёзд КХЛ

Нападающий «Сибири» Энди Андреофф прокомментировал выбор Новосибирска местом проведения Матча звёзд КХЛ.

— В наступающем сезоне Новосибирск впервые примет Матч звёзд КХЛ. Хотелось бы поучаствовать?

— Безусловно, был бы счастлив оказаться на этом празднике. Прежде всего, важно мощно стартовать в чемпионате. Представляю, как в эти дни будет громко на стадионе! Новосибирск и «Сибирь-Арена» — великолепное место для Матча звёзд, вне всяких сомнений. Местные болельщики его заслужили, они максимально увлечены хоккеем! Что касается меня, отвечу так: когда команда играет хорошо, индивидуальные достижения тоже будут. Если мы хорошо начнём сезон командой, всё остальное приложится, — цитирует Андреоффа ЧС-ИНФО.

Новосибирская область станет седьмым регионом, который примет Неделю звёзд хоккея. 1 февраля 2025 года пройдёт Кубок Вызова МХЛ, а 8–9 февраля — Матч звёзд КХЛ. Новосибирск станет самой восточной точкой, где проводились Кубок Вызова МХЛ и Матч звёзд КХЛ.