«Он сам решит, надо ему это или нет». Мама Овечкина — о возвращении Александра в Россию

Двукратная олимпийская чемпионка по баскетболу Татьяна Овечкина ответила на вопрос о сроках возвращения сына Александра в Россию.

— Овечкин сказал, что, когда его контракт в Америке закончится, он будет играть в России. Ждёте этот момент?

— Однажды этот момент наверняка наступит. Но я скажу, что это будет его решение. Саша сам разберётся, когда и как делать этот поворот в жизни. Надо ему это или не надо. Я на это точно не влияю, поверьте. Самое главное, что тут нужно, — это поддержка. У него семья очень хорошая, отличная жена, которая всегда и во всём помогает. Как они решат, так и будет, — цитирует Татьяну Овечкину «Матч ТВ».

В минувшем сезоне Национальной хоккейной лиги 38-летний Александр Овечкин принял участие в 79 матчах в регулярном чемпионате, в которых записал в свой актив 31 гол и 34 результативные передачи. Всего за карьеру в лиге на счету российского форварда 853 гола и 697 результативных передач в 1426 матчах. До рекорда Уэйна Гретцки по голам в НХЛ россиянину осталось забить 41 гол.