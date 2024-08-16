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Никитин заявил, что ситуация со сдвигом ворот намного важнее изменения начисления очков

Никитин заявил, что ситуация со сдвигом ворот намного важнее изменения начисления очков
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Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин высказался о проблеме удалений за сдвиг ворот голкиперами.

«Это такое правило, которое может привести к возможности манипуляции. Вспомните, как несколько лет назад «Трактор» проиграл в овертайме в Уфе в плей-офф и вылетел из-за такого удаления. То есть это возможность воздействия на результат матча. Мы же очень долго играли без этого правила и спокойно с этим справлялись.

Я бы предложил точно не давать две минуты вратарю за сдвиг ворот. Есть ситуации, когда специально руками сдвигают ворота или прыгают на них. Получается, как в Уфе, когда во время перемещения вратарём одни и те же ворота сдвигаются. У тех, кто не по-спортивному принципу хочет побеждать, получилась ещё одна лазейка. По мне, это более важный и глобальный вопрос, чем ситуация с начислением одного очка в овертайме. Правило со сдвигом ворот коснётся всех подряд, и это может случиться в самый неподходящий момент», — цитирует Никитина ТАСС.

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