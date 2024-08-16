Якупов: переговоры с «Ак Барсом» были, но я не сильно был в них вовлечён

Нападающий «Куньлунь Ред Стар» Наиль Якупов рассказал о переговорах с казанским «Ак Барсом» о контракте.

— Были ли у тебя реальные переговоры с «Ак Барсом»?

— Да, я живу в Казани. А переговоры с «Ак Барсом» были. Но я не сильно был в них вовлечён. Диалог был. Не получилось, не сложилось. Конечно, мне хотелось поиграть в Казани, в глубине души я предполагал, как это будет круто. Ничего страшного. Случилось так, как случилось. С удовольствием остался бы в Казани, — приводит слова Якупова «ТИ-Спорт».

Воспитанник нижнекамского хоккея 30-летний Якупов перешёл в «Нефтехимик» прошлым летом. В составе команды он провёл 31 матч и набрал в них 19 (8+11) результативных баллов. Форвард не смог завершить сезон из-за травмы.