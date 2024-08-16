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«Адмирал» заключил контракт с экс-нападающим «Салавата Юлаева» Шмелёвым

«Адмирал» заключил контракт с экс-нападающим «Салавата Юлаева» Шмелёвым
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«Адмирал» заключил однолетний контракт с нападающим Сергеем Шмелёвым, сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги.

Напомним, последние три сезона форвард провёл в уфимском «Салавате Юлаеве». В регулярном сезоне-2023/2024 Шмелёв провёл 45 матчей, в которых забросил шесть шайб и отдал 22 результативные передачи, набрав в общей сложности 28 очков с показателем полезности «+16». В розыгрыше Кубка Гагарина — 2024 30-летний форвард сыграл три матча, в которых записал на свой счёт одну результативную передачу. Всего за карьеру в Континентальной хоккейной лиге Шмелёв сыграл 614 матчей, в которых набрал 322 (120+202) очка.

В прошедшем регулярном сезоне «Адмирал» занял пятое место в дивизионе Чернышёва. Команда Леонида Тамбиева не смогла выйти в плей-офф Континентальной хоккейной лиги и закончила сезон в феврале.

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