«Адмирал» расторг контракт с американцем Ортегой, он не провёл ни одного матча за клуб

По инициативе «Адмирала» расторгнут контракт с американским нападающим Остином Ортегой, сообщает пресс-служба дальневосточного клуба.

«Адмирал» подписал игрока в мае текущего года. Форвард не сыграл за клуб ни одного матча. Последние три сезона форвард выступал в чемпионате Германии за «Ред Булл Мюнхен».

«Это непростое решение для нас. Мы очень рассчитывали на Остина. Те материалы и данные о хоккеисте, которые были подготовлены нашими аналитиками летом, говорили о том, что он должен стать игроком первых двух звеньев, нацеленным на голы и способным добавить креатива в атаку. К сожалению, на сборах мы этого не увидели.

Да, возможно, ему не хватило времени, но мы не можем так рисковать — оставлять высокооплачиваемого игрока вне состава, дав время ему раскрыться, легионер должен показывать результат здесь и сейчас. Если тянуть с расторжением, это будет дороже, да и на атмосферу в команде лучшим образом не повлияет, ребята всё видят. Поэтому приняли такое решение, и уже нашли опытного крайнего нападающего, с кем заключим контракт в ближайшее время», — заявил спортивный директор ХК «Адмирал» Павел Житков.