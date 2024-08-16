«Вы запрещаете рисковать». Тренер «Локомотива» Никитин о начислении очков в овертаймах КХЛ

Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин подробно рассказал о своём отношении к введению нового правила начисления очков в овертаймах матчей КХЛ.

«Есть команды, которые борются за плей-офф, и тем самым у них есть возможность набирать очки. Я, наверное, оставил бы такую возможность — кто хочет, пусть рискует. Мы же сами говорим, что должна быть креативность среди тех тренеров, кто хочет рисковать. И если идти по креативным лекалам, то есть креативные тренеры, которым вы запрещаете рисковать.

В то же время пускай кто хочет, тот и это делает. Для этого нужно обладать игроками, кто в такой ситуации с большой долей вероятности в условиях риска обеспечит результат. Или быть загнанным в угол, как в том сезоне делала в Национальной хоккейной лиге «Миннесота». А когда у тебя этих возможностей и такой ситуации нет, то нет смысла психологически убивать игроков, рискуя и проигрывая».

Лига таким образом говорит, что если ты хочешь рисковать, то ставь, условно, либо на красное, либо на чёрное. Ты не можешь в ином случае остаться при своих очках», — приводит слова Никитина ТАСС.

С сезона-2024/2025 в случае, если команда в овертайме меняет вратаря на дополнительного полевого игрока и пропускает шайбу в свои ворота, то такая команда получает за матч 0 очков. Исключением из данного правила является ситуация, когда вратарь был заменён на дополнительного полевого игрока по правилу «отложенного штрафа».