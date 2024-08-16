«Авангард», забросив в конце встречи, одолел «Витязь» в контрольном матче

Сегодня, 16 августа, на стадионе «Олимпик-Арена» в Минске состоялась игра в рамках контрольных матчей клубов Континентальной хоккейной лиги. Омский «Авангард» победил «Витязь со счётом 2:1 (0:1, 1:0, 1:0).

На исходе первой двадцатиминутки Дмитрий Бучельников вывел подмосковный клуб вперёд. На пятой минуте второго периода Егор Манин восстановил равенство в счёте. В концовке матча нападающий «Авангарда» Никита Холодилин принёс омичам победу во встрече.

В следующем товарищеском матче «Витязь» сыграет с нижегородским «Торпедо» 21 августа. Омский «Авангард» следующую встречу проведёт в рамках Кубка Блинова. «Ястребы» на своём льду примут челябинский «Трактор» 20 августа.

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