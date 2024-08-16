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Московское «Динамо» уверенно обыграло минских одноклубников в товарищеском матче

Московское «Динамо» уверенно обыграло минских одноклубников в товарищеском матче
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Сегодня, 16 августа, на стадионе «Чижовка-Арена» в Минске состоялась игра в рамках контрольных матчей клубов Континентальной хоккейной лиги. Московское «Динамо» одержало победу над белорусскими одноклубниками со счётом 3:1.

Товарищеские матчи (клубы) . Товарищеские матчи
16 августа 2024, пятница. 12:00 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
1 : 3
Динамо М
Москва
0:1 Кудрявцев – 14:00     0:2 Сергеев – 15:00     1:2 Энас – 33:00     1:3    

На 15-й минуте встречи Павел Кудрявцев открыл счёт в матче. Вскоре Артём Сергеев удвоил преимущество московского клуба.

В середине второй двадцатиминутки Сэм Энас одну шайбу отыграл, однако спустя четыре минуты Игорь Ожиганов установил окончательный счёт во встрече.

В следующем матче минчане сыграют с ЦСКА 19 августа. Московское «Динамо» следующий матч проведёт с одноклубниками из Всероссийской хоккейной лиги — «Динамо» СПб. Отметим, что для подопечных Алексея Кудашова эта победа стала первой в нынешней предсезонке.

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