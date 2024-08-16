Московское «Динамо» уверенно обыграло минских одноклубников в товарищеском матче

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Сегодня, 16 августа, на стадионе «Чижовка-Арена» в Минске состоялась игра в рамках контрольных матчей клубов Континентальной хоккейной лиги. Московское «Динамо» одержало победу над белорусскими одноклубниками со счётом 3:1.

На 15-й минуте встречи Павел Кудрявцев открыл счёт в матче. Вскоре Артём Сергеев удвоил преимущество московского клуба.

В середине второй двадцатиминутки Сэм Энас одну шайбу отыграл, однако спустя четыре минуты Игорь Ожиганов установил окончательный счёт во встрече.

В следующем матче минчане сыграют с ЦСКА 19 августа. Московское «Динамо» следующий матч проведёт с одноклубниками из Всероссийской хоккейной лиги — «Динамо» СПб. Отметим, что для подопечных Алексея Кудашова эта победа стала первой в нынешней предсезонке.