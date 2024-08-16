Алтыбармакян: на Максима Третьяка всегда большое давление из-за фамилии

Нападающий «Лады» Андрей Алтыбармакян прокомментировал переход голкипера Максима Третьяка в стан тольяттинского клуба.

— Вы обрадовались переходу Максима Третьяка, с которым играли в «Сочи»?

— Я раньше и с Архипом Неколенко играл в Санкт-Петербурге, и с Рафаэлем Бикмуллиным на Кубке Вызова МХЛ пересекались, с Зиятом Пайгиным в «Сочи» вместе играли. Так что почти все новички знакомые. И парням есть что доказывать, тому же Третьяку. У нас три вратаря, посмотрим, как всё будет. Сезон длинный, игр много, у всех будут шансы. Понимаю, как тяжело было Максу в последние годы, в Тольятти у него есть шанс перезагрузиться, потому что на него всегда большое давление из-за фамилии, — цитирует Алтыбармакяна сайт КХЛ.

Максим Третьяк является обладателем Кубка Гагарина (2019) в составе ЦСКА, победителем ВХЛ (2020) и серебряным призёром МХЛ (2014). В общей сложности 27-летний вратарь провёл 116 игр в КХЛ и одержал 20 побед, отразив 89% бросков в створ при коэффициенте надёжности 3,62.