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Нападающий «Спартака» Мальцев рассказал о пенсии из США, которую получит в 2060 году

Нападающий «Спартака» Мальцев рассказал о пенсии из США, которую получит в 2060 году
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Нападающий «Спартака» Михаил Мальцев в своём телеграм-канале рассказал о начислении пенсии в США, которую он сможет получить не раньше 2060 года.

«Вчера ещё получил документы по своей пенсии за игру в Америке. $ 27 500 за четыре с половиной сезона вышло. Только получу я их в 2060 году», — написал Мальцев.

В середине минувшего сезона 26-летний нападающий выступал за фарм-клуб «Лос-Анджелес Кингз» «Онтарио Рейн». В 21 сыгранной встрече Мальцев забросил четыре шайбы и отдал 10 результативных передач, набрав в общей сложности 14 очков с показателем полезности «+2». В регулярке КХЛ форвард набрал 11 (2+9) очков в 16 матчах. В плей-офф Мальцев забросил две шайбы и отдал одну результативную передачу.

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