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Саморуков — о подписании контракта с ЦСКА: в КХЛ я рассматривал только один клуб

Саморуков — о подписании контракта с ЦСКА: в КХЛ я рассматривал только один клуб
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Защитник ЦСКА Дмитрий Саморуков рассказал о решении подписать контракт с армейским клубом.

— С ЦСКА о контракте договорились быстро?
— Я всю жизнь играл в ЦСКА, мы всегда были на связи с руководством клуба. После окончания сезона рассматривал варианты, которые у меня есть. Думал, как будет лучше для меня, для семьи. В итоге приняли такое решение.

— Армейцы как раз искали человека на позицию защитника.
— В КХЛ я рассматривал только один клуб, плюс я ограниченно свободный агент. Понимал, куда еду, на какое место. Когда выходишь на пик своей формы, то надо выигрывать и получать удовольствие от хоккея, много играть, — сказал Саморуков в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.

Полную версию эксклюзивного интервью с Дмитрием Саморуковым читайте на «Чемпионате»:
«В Америке могут сказать, что ты лучший, а в состав не поставить». Интервью с Саморуковым
Эксклюзив
«В Америке могут сказать, что ты лучший, а в состав не поставить». Интервью с Саморуковым
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