Саморуков — о подписании контракта с ЦСКА: в КХЛ я рассматривал только один клуб

Защитник ЦСКА Дмитрий Саморуков рассказал о решении подписать контракт с армейским клубом.

— С ЦСКА о контракте договорились быстро?

— Я всю жизнь играл в ЦСКА, мы всегда были на связи с руководством клуба. После окончания сезона рассматривал варианты, которые у меня есть. Думал, как будет лучше для меня, для семьи. В итоге приняли такое решение.

— Армейцы как раз искали человека на позицию защитника.

— В КХЛ я рассматривал только один клуб, плюс я ограниченно свободный агент. Понимал, куда еду, на какое место. Когда выходишь на пик своей формы, то надо выигрывать и получать удовольствие от хоккея, много играть, — сказал Саморуков в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.